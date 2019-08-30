Российский экооператор установил в Калуге 50 баков для двухпотоковой сортировки отходов

ТАСС, 30 августа. Российский экологический оператор (РЭО) установил в Калуге 50 контейнеров для двухпотоковой сортировки по нацпроекту "Экология". Один бак предназначен для пластика, бумаги, металлов, второй - для смешанных отходов, загрязненных органикой, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Калужской области.

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"30 августа в Калуге в рамках регионального проекта "Чистая страна" государственный экологический оператор установил 50 контейнеров для сбора "сухой" и "мокрой" фракции бытовых отходов", - говорится в сообщении.

Баки, предназначенные для "сухой" фракции - бумаги, пластика и металлов, будут вывозить специализированные мусоровозы, отметили в пресс-службе. Большую часть этих отходов направят на переработку. Органические отходы вывезут на полигоны. Чуть раньше в качестве пилота в Калуге установили 50 сетчатых контейнеров для раздельного сбора отходов: стекла, бумаги и пластика.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан Маилов сообщал ранее ТАСС, что проект раздельного сбора отходов полноценно заработает на территории региона в 2020 году, пока он внедряется точечно, для того, чтобы была возможность обкатать новшество.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает 11 подразделов, в том числе федеральный проект "Чистая страна". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.