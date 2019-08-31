Минкультуры расширит поддержку гастрольной деятельности на Кавминводах

ЖЕЛЕЗНОВОДСК/Ставропольский край/, 31 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ расширит поддержку гастрольной деятельности театров на Кавказских Минеральных Водах, сообщила в субботу журналистам заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"Об этом мы специально говорили и это запрос от региона. Нас попросили и мы это сделаем обязательно. В государственное задание федеральных театров будут включены гастроли в районе Кавказских Минеральных Вод", - сказала Голодец.

По ее словам, в ближайшее время из регионов должен прийти запрос по поводу театров. "Коллеги в течение месяца пришлют нам свои запросы, то есть какие театры хотели бы видеть и в какие периоды. Мы отработаем", - добавила зампред правительства РФ.

Национальный проект "Культура" должен сделать события в сфере культуры более доступными в разных уголках России. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Государственной думе с отчетом правительства о результатах деятельности за 2018 год.

В 2018 году программа "Большие гастроли" впервые охватила все регионы - ее участниками стали 260 театров. В 2018 году театры посетили более 40 млн человек.