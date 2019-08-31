Строительство конькобежного стадиона в Карелии потребует около 264 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 августа. /ТАСС/. Стоимость второй очереди спортивного комплекса "Луми" с крытым катком в Петрозаводске составит около 264 млн рублей. На площадке рядом с уже действующим объектом появится открытый стадион с дорожками для занятий конькобежным спортом, сообщил ТАСС в субботу замминистра регионального минспорта Максим Антипов.

"Предварительная стоимость проекта 264 млн рублей. Проектно-сметная документация должна пойти на госэкспертизу в октябре. Срок ее получения - в декабре", - сказал он.

Новый спортивный объект будет построен в столице Карелии в рамках национального проекта "Демография" по федеральной программе "Спорт - норма жизни". Строительство начнется не позднее 2021 года, в срок, в который региону уже утвердили федеральное финансирование работ.

По словам директора СК "Луми" Василия Филина, новая спортивная площадка с трибунами и павильоном будет видоизменятся в зависимости от сезона. Зимой там будут работать дорожки для конькобежцев с искусственным льдом длиной 333 м, что позволит проводить на стадионе всероссийские и международные соревнования среди юниоров. Проект согласован с Союзом конькобежцев России, отметил Филин. Летом вместо катка площадку переоборудуют под занятия футболом и стритболом.

"Мы сразу же увеличим количество занимающихся конькобежным спортом, и население в рамках программы "Спорт - норма жизни", я думаю, здесь будет [приходить на] массовое катание. В дни зимних каникул мы делаем часовые сеансы массового катания в крытом комплексе, которые собирают по 10 тыс. посетителей за 10 дней", - добавил директор "Луми".

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов. Среди его ключевых целей увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8% до 55%. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.