Жители Северной Осетии очистили берега рек в ходе марафона "Чистые берега Кавказа"

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Экологический марафон по очистке берегов рек "Чистые берега Кавказа" прошел в Северной Осетии по национальному проекту "Экология". Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"В Северной Осетии состоялся экологический марафон "Чистые берега Кавказа" в рамках национального проекта "Экология". Тысячи жителей республики - государственные и муниципальные служащие, работники бюджетной сферы, сотрудники особо охраняемых природных территорий, просто неравнодушные граждане приняли активное участие в очистке берегов рек республики", - говорится в сообщении.

Более 300 волонтеров стали участниками районных этапов марафона на реках Терек, Фиагдон, Ардон, Камбилеевка, Гизельдон и других водоемов.

К добровольцам присоединились члены клуба внедорожников Iron Niva, которые очистили берега реки Гизельдон в Кобанском ущелье. Марафон прошел не только во Владикавказе, но и во всех районах республики - Моздокском, Пригородном, Алагирском, Ардонском, Дигорском, Ирафском, Правобережном. Организатором мероприятия в регионе выступило Минприроды республики.

"Северная Осетия ежегодно принимает участие во Всероссийской акции "Вода России". Для нас вопрос бережного отношения к водным ресурсам крайне актуален. Стараемся не снижать темпы и работать на результат", - цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии республики Чермена Мамиева.

Акция "Вода России" проходит в 45 регионах страны в рамках национального проекта "Экология", одной из целей которого является сохранение уникальных водных объектов. Ожидается, что к концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, от бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. км берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.