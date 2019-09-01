Медведев проведет в Красногорске совещание по строительству школ и детских садов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет в подмосковном Красногорске селекторное совещание по вопросам строительства общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в рамках реализации национальных проектов.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, совещание пройдет в режиме видеоконференции с участием руководителей регионов. Запланированы прямые включения из Татарстана, Башкирии, Забайкальского края, а также Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Псковской, Сахалинской областей.

В селекторном совещании, которое состоится на площадке Красногорского колледжа, также примет участие вице-премьер Татьяна Голикова.

Красногорский колледж - многопрофильный образовательный комплекс, ведущий обучение по 26 образовательным программам, в том числе 16 профессиям и специальностям из перечня наиболее востребованных и перспективных на рынке труда, в области оптического приборостроения и электроники, информационных систем и программирования, экономики и банковского дела, пожарной безопасности и правоохранительной деятельности, сферы обслуживания и продовольствия, транспорта и сельского хозяйства, гостиничного сервиса и логистики, архитектуры и строительства.

С 2019 года Красногорский колледж имеет статус федеральной инновационной и экспериментальной площадки. На базе колледжа готовят студентов к чемпионатам по профессиональному мастерству WorldSkills, сдаче демонстрационного экзамена, помогают школьникам в получении ими первой профессии в рамках проекта "Путевка в жизнь". Кроме того, здесь реализуются программы WorldSkills по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста.

Нацпроект "Образование"

Национальный проект "Образование" является развитием одноименного приоритетного нацпроекта, стартовавшего в 2016 году. Его реализация рассчитана на 2019-2024 годы. Всего в него включены 10 подразделов - федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого".

На нацпроект планируется потратить 784,5 млрд рублей, из них на федеральный проект "Современная школа" - 295,1 млрд рублей. Из федерального бюджета будет направлено 723,3 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 45,7 млрд рублей, из внебюджетных источников - 15,4 млрд рублей.

Цель нацпроекта - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.

В его рамках планируется обновить материально техническую базу в средних школах, ввести в строй новые школы в сельской местности, внедрить во всех регионах модель цифровой образовательной среды (должна быть утверждена в 2019 году), полностью ликвидировать обучение в третью смену (в 2019-2021 годах).

Также планируется создать во всех 85 субъектах РФ центры выявления, поддержки и развития способностей у детей по примеру образовательного центра "Сириус" (Сочи, Краснодарский край) и внедрить во всех регионах программы профобучения по наиболее востребованным профессиям на уровне, соответствующем WorldSkills.