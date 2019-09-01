Академики вместе с президентом РАН проведут первые линейки в базовых школах академии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) и вице-президенты академии примут участие в проведении торжественных линеек, посвященных Дню знаний, в первых базовых школах РАН. Всего в этом федеральном проекте, цель которого - выявить и подготовить молодые таланты для дальнейшей карьеры в области науки и высоких технологий, участвуют 32 региона РФ.

"В течение лета представители РАН посетили большинство регионов, где открываются базовые школы, пообщались с их администрацией, рассказали о тех возможностях, которые есть у РАН. Были установлены контакты между школами и научными учреждениями, которые будут курировать проект в регионах. В День знаний и президент РАН Александр Сергеев, и вице-президенты будут выступать в этих базовых школах на линейках", - сказал ТАСС вице-президент РАН Алексей Хохлов.

По его данным, глава академии примет участие в торжественной линейке в лицее подмосковной Балашихи, вице-президент - в лицее Сергиевого Посада (Московская область).

Подготовка базовых школ

По словам вице-президента РАН, во всех регионах, где прошли совместные совещания РАН и руководства учебных заведений, есть четкое понимание ситуации, задач, которые предстоит решать. Высокий уровень готовности к реализации проекта показывают все школы РАН, и каждая из них представила свою модель участия в проекте. Эти проекты предполагают, например, активное взаимодействие с научными центрами, вузами, кванториумами.

"Я был удивлен, насколько активно регионы откликнулись на участие в проекте. Например, многие из них выделили из региональных бюджетов дополнительное финансирование базовым школам РАН, дополнительные ставки и так далее. Сейчас мы только составляем финансово-экономическое обоснование, чтобы в будущем получить на проект финансирование из федерального бюджета, и при этом проект развивается за счет авторитета РАН и за счет заинтересованности регионов в такой форме работы", - пояснил Хохлов.

По данным вице-президента, например, в Ульяновской области губернатор поручил заключить соглашения между базовыми школами РАН и научно-производственными предприятиями для использования их материальной базы, лабораторного оборудования при обучении школьников. В Калининградской области создаются условия для использования школьниками лабораторного оборудования Балтийского федерального университета имени Канта (включая кванториум, Институт живых систем и Центр развития современных компетенций детей), а также Музея мирового океана.

В Якутии, по словам Хохлова, глава региона поручил выделить финансирование для ремонта базовых школ РАН. В Омской области принято решение по выделению дополнительных 5,5 ставок в каждую базовую школу РАН (включая заместителя директора школы по реализации проекта). В Иркутской области заключены соглашения между научным центром и базовыми школами для безвозмездного участия ученых в мероприятиях (конференции, семинары, фестивали, круглые столы), проводимых базовыми школами.

Подготовка научных организаций

Вице-президент РАН отметил, что в каждом регионе, где созданы базовые школы, были выбраны научные организации и представитель академии, которые будут отвечать за проект на местах. Все эти представители вошли в Совет РАН по базовым школам.

"Нам важно установить связь между школой и научным учреждением в каждом регионе. Если это получится сделать, то с большей вероятностью в дальнейшем одаренный школьник пойдет в вуз, который связан с этим научным институтом, а после вуза и в эту организацию, и будет развивать свою научную карьеру, и развивать ее в регионе", - пояснил Хохлов.

По его словам, научные организации также активно откликнулись на участие в проекте базовых школ. Например, специальные планы по работе со школьниками подготовили Уфимский ФИЦ РАН, Якутский научный центр, Иркутский научный центр, Балтийский федеральный университет имени Канта. При этом Томский научный центр подтвердил готовность участвовать в проекте со стороны всех структурных подразделений, а руководство Омского научного центра Сибирского отделения РАН планирует даже ввести в президиум центра директоров базовых школ академии.

"В научных центрах академии, как правило, хорошее оборудование. И планируется, например, показывать школьникам, как можно на нем работать, рассказывать, какие проблемы стоят перед современной наукой. Кроме того, в таких организациях планируется проводить летние практики для школьников. А сами сотрудники научных институтов готовы читать ученикам лекции", - сказал Хохлов.

О проекте

Проект "Базовые школы РАН" подготовлен по инициативе президента РАН Александра Сергеева и министра просвещения РФ Ольги Васильевой. В его реализации участвуют 32 пилотных региона. Планируется, что школы такого формата станут центрами дополнительного образования и внешкольной работы, будут сотрудничать с местными университетами и предприятиями, а также обеспечат возможность вовлечения школьников в собственные исследовательские проекты во взаимодействии с академическими центрами.

РАН провела отбор школ для участия в пилотном проекте, ориентируясь на объективные данные, среди которых успехи школьников в различных олимпиадах, успехи выпускников школ при поступлении в ведущие вузы, средний балл ЕГЭ и так далее.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, а также в топ-5 стран по числу научных статей в научных журналах, индексируемых международными базами данных. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.