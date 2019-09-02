В Хабаровском крае построят три объекта по обращению ТКО за более чем 800 млн рублей

ХАБАРОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 87 млн рублей направят на проектирование трех объектов по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) в Хабаровском крае, их строительство обойдется в более чем 800 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"В трех районах с этого года начинают проектировать новые объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сортировочные площадки появятся в Николаевске-на-Амуре и Комсомольске-на-Амуре, а также в Советско-Гаванском районе. Их строительство будет вестись в рамках нацпроекта "Экология". До 2024 года на это будет направлено более 800 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Проектирование объектов обойдется в 87 млн рублей, уточнил собеседник агентства.

На сайте регионального правительства в понедельник сообщается, что в крае утвердили территориальную схему обращения с ТКО. По ней определено 19 зон, откуда компании-операторы будут вывозить мусор для того, чтобы доставить его на объекты обращения с отходами. Решено, что для каждой такой зоны выберут отдельного оператора.

"Объявлены конкурсы по выбору региональных операторов для обращения с твердыми коммунальными отходами. Предлагается взять на обслуживание четыре зоны, которые идут под порядковыми номерами 1, 3, 5 и 13. Конкурсы продлятся примерно месяц. К концу сентября в крае появятся первые обслуживающие компании", - говорится в сообщении.

Так, первая зона включает Хабаровск и район имени Лазо, куда сейчас свозят мусор из краевой столицы. Третья зона "покрывает" территорию Хабаровского района, а пятая - объединяет поселения Верхнебуреинского района. В тринадцатую зону входят Ванино и Советская Гавань, а также еще четыре поселения.

На новую схему обращения с ТКО Хабаровский край должен перейти с января 2020 года. Ранее регион воспользовался отсрочкой, чтобы урегулировать все нерешенные вопросы.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.