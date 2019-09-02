Первая инновационная школа Томска получила новое здание в строящемся микрорайоне

"Сегодня мы открываем школу на 1100 ученических мест, а всего в Томской области пойдут сегодня в школу 122 тыс. учеников, в том числе, 13 тыс. первоклассников", - сказал на церемонии Жвачкин.

Помимо учебных классов на 1,1 тыс. мест, в школе оборудованы цифровые лаборатории для аудиторных и полевых исследований по химии, физике, биологии, экологии, географии, три компьютерных класса, кабинет для занятий по робототехнике и два спортзала. Школа является участником национального проекта "Образование".

До переезда ее ученики были вынуждены делить площади со школой №12 Томска, а учиться в одну смену могли только 580 человек. Как уточнила ТАСС директор "Эврики-развития" Людмила Долгова, новое здание позволит образовательному учреждению развиваться, а также закроет потребности микрорайона в ученических местах, в частности, в начальной школе (600 мест предусмотрены для учеников 1-4 классов). Кроме того, "Эврика" разгрузит единственную в микрорайоне школу на улице Дизайнеров, где вместо 1,3 тыс. человек учится 1,5 тысячи.

"Эврику-развития" открыли в Томске в 1991 году. Является одной из первых инновационных школ в России - в ней применяются уникальные образовательные технологии: "Развивающее обучение" по системе Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова, "Свободная педагогика" Л. Толстого, педагогика М. Монтессори и Вальдорфская педагогика, разрабатываются индивидуальные образовательные программы. Также школа неоднократно побеждала в российских и международных конкурсах, в частности, в конкурсе фонда "Сколково" и компании "Майкрософт" по созданию концепции "сколковских школ".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.