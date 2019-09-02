Камчатка получит 5 млн рублей на создание первой модельной библиотеки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Первая модельная библиотека откроется на Камчатке в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Культура". На ее создание краю выделено 5 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"Проект первой на Камчатке модельной библиотеки прошел отбор в Министерстве культуры РФ. В рамках реализации национального проекта "Культура" на создание модельной библиотеки краю будет выделено пять млн руб. из федерального бюджета", - сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Там пояснили, что в качестве модельной библиотеки на 2020 год был заявлен информационно-библиотечный центр "Доступный город" в Петропавловске-Камчатском. На его базе будет создано новое современное пространство. Планируется закупка мебели, подключение библиотеки к федеральным электронным и мультимедийным ресурсам, централизованным электронным библиотечным сервисам и профессиональная переподготовка сотрудников.

"Всего до 2024 года в крае будет создано три модельных библиотеки", - добавили в краевом правительстве.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального бюджета - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.).