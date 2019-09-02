Новый корпус одной из ведущих школ России открылся в Твери

ТАСС, 2 сентября. Новый корпус тверской школы № 50, рассчитанный на 560 ученических и 80 дошкольных мест, открылся в Твери 2 сентября по нацпроекту "Образование". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Тверской области в понедельник.

"Сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса образовательного учреждения № 50, рассчитанного на 560 ученических и 80 дошкольных мест. В этом году впервые за 20 лет в школе восемь первых классов - это 240 первоклассников. Новый корпус школы построен в рамках реализации национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

Образовательное учреждение основано в 1990 году. В нем внедряются современные технологии, школа является информационно-консультационным центром по реализации образовательных проектов издательства "Академкнига/учебник", участником сообщества школ России "Алгоритм успеха", включена в национальный реестр "Ведущие образовательные учреждения России".

"По национальному проекту нам предстоит ещё построить несколько школ, в том числе в Твери. Надеюсь, что и дети, и родители по достоинству оценят то, что сегодня делается по всей Тверской области. У нас достаточно амбициозные планы по созданию учреждений образования - школ и дошкольных учреждений", - привела пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени, присутствовавшего на церемонии открытия нового учебного корпуса школы № 50.

По данным пресс-службы регионального правительства, новый учебный год в Тверской области начался для 141 813 учеников - это почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Из них 14 848 ребят - первоклассники.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.