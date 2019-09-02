Губернатор Смоленской области уволил своих заместителей за срывы планов по нацпроектам

ТАСС, 2 сентября. Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил двух своих заместителей из-за срывов планов по реализации национальных проектов. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.

"Губернатор Алексей Островский не продлил трудовые отношения со своими заместителями Анной Кожуриной и Русланом Черных по причине угрозы срыва реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, находящихся в непосредственном кураторстве данных должностных лиц", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в областной администрации, увольнение Кожуриной, курировавшей вопросы развития физической культуры и спорта, связано с отрицательной динамикой выполнения плана по оборудованию центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также с затягиванием сроков проведения необходимых для этого административных процедур.

"Все это может повлечь за собой невыполнение основных показателей в рамках национального проекта "Демография" и сокращение федерального финансирования", - добавили в пресс-службе.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.