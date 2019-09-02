Астрономические часы Ивана Грозного показали на Сахалине в рамках "Дней Эрмитажа"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия выставки "Модель вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы из собрания Государственного Эрмитажа" в рамках культурно-образовательного проекта "Дни Эрмитажа" в понедельник вечером состоялась в Южно-Сахалинске. Мероприятие прошло в Литературно-художественном музее книги А. Чехова "Остров Сахалин". Об этом сообщил ТАСС представитель учреждения.

"Дни Эрмитажа" - это проект, с помощью которого жители России и других стран могут увидеть шедевры искусства из фондов музея. Он существует с 1990-х годов благодаря бывшему генеральному директору Государственного Эрмитажа Владимиру Матвееву. В Южно-Сахалинске выставка проходит впервые, продлится она меньше недели - до 7 сентября включительно. В правительстве региона ТАСС сообщили, что мероприятие стало возможным благодаря реализации национального проекта "Культура".

"Нужно отметить, что это не совсем обычная выставка, так как на ней представлен всего один экспонат. Это очень важное событие в культурной жизни региона. Думаю, сахалинцам не хватает подобных мероприятий", - сообщил собеседник агентства.

Специально для выставки в музей "Остров Сахалин" привезли уникальный экспонат - астрономические часы Ивана Грозного с небесными и земными глобусами XVI века, изготовленные немецкими мастерами Георгом Роллем и Иоганном Рейнгольдом. Вместе с ними на Сахалин приехал руководитель лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа Михаил Гурьев.

"Очень важно, чтобы сахалинцы могли приобщаться к мировой и особенно российской культуре здесь, на островах, поэтому рад сообщить, что несколько месяцев работы с одним из лучших музеев страны дали плоды, и впервые мы принимаем "Дни Эрмитажа", - отметил присутствовавший на открытии выставки временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В рамках проекта "Дни Эрмитажа" на площадках сахалинских музеев пройдут культурно-образовательные программы. Кроме того, специальный "музеемобиль" будет привозить в Южно-Сахалинск людей из сел, а специалисты Эрмитажа сами посетят некоторые близлежащие города острова.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.