Школа по нацпроекту "Образование" впервые открылась во Владимирской области

СОБИНКА /Владимирская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Первая в регионе школа, построенная по нацпроекту "Образование", открылась в понедельник в Собинке Владимирской области. Учебу в ней начали 992 ребенка, в том числе 135 первоклассников.

Строительство объекта велось в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". На строительство и оснащение школы из федерального, областного и местного бюджетов было направлено свыше 807,1 млн рублей.

"В нашей школы 992 ребенка в этом году набрали пять первых классов численностью 135 человек, родители с удовольствием приходят к нам из разных микрорайонов", - рассказала журналистам директор школы № 1 Собинки Инна Тишкова.

Школа рассчитана на 1100 учащихся, и, по словам директора областного департамента образования Ольги Беляевой, стала самой крупной в регионе. Обучаться дети будут здесь в одну смену, однако материально-техническая база позволяет школьникам находиться в здании целый день. В школе есть классы для занятий на спортивных тренажерах, хореографией, робототехникой, спальня для малышей.

До переезда в новое здание школа № 1 располагалась в двух аварийных помещениях, одно из которых прежде было храмом - сейчас Владимирская епархия ведет переговоры о его возвращении церкви. С началом учебного года новая школа стала центром целого микрорайона райцентра - вокруг учреждения оборудована спортивная площадка с резиновым покрытием для бега, игры в баскетбол, футбол и волейбол.

"Эта площадка в свободное от уроков время будет свободна для любого жителя Собинского района в любой день, но для этого мы установим порядок и сформируем команды и коллективы", - рассказал журналистам глава администрации Собинского района Александр Разов.

Нацпроект расширяет возможности

Как рассказала журналистам директор областного департамента образования Ольга Беляева, школа в Собинке - не единственное достижение в рамках нацпроекта.

"Завершен капремонт в Петушинской школе, в Струнине завершается капремонт. Ведутся работы по созданию новых структур в рамках нацпроекта "Образование"- это 21 центр "Точка роста", 20 сельских спортивных залов и спортплощадок, восемь мастерских в коррекционных подведомственных организациях, 10 мастерских на базе колледжей", - рассказала она.

Всего с начала сентября во Владимирской области обучение в школах, колледжах и детских садах начали более 270 тысяч детей, из них более 16 тысяч - первоклассники, что на 1,5 тысячи больше, чем год назад.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.