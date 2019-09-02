Медведев: среднее профессиональное образование в РФ надо развивать в альянсе с бизнесом

КРАСНОГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Среднее профессиональное образование в России надо развивать в альянсе с компаниями-работодателями. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по строительству школ и детских садов, которое проходит на площадке красногорского IT-колледжа, созданного в сотрудничестве с компанией "Ростелеком".

"Что касается среднего специального образования, то мы сегодня увидели здесь очень удачный альянс между возможностями федерального центра, региона и работодателя. И, наверное, по этому пути должно вообще развиваться среднее специальное образование в нашей стране", - сказал он.

Медведев отметил, что в этом учебном году во многих регионах вводятся в эксплуатацию новые школы и детские сады. "Нет никаких сомнений, что этот курс мы продолжим и в дальнейшем будем делать все, чтобы появлялись новые детские дошкольные учреждения, новые школы и колледжи, чтобы образование в нашей стране развивалось", - добавил он.

Во время селекторного совещания глава правительства обратил внимание на то, что в ряде школ в регионах сформировали много параллелей первоклассников. Так в новой школе в Казани, о которой премьеру докладывал в режиме видео-конференции президент Татарстана Рустам Минниханов, сформировано 11 первых классов.

"Пытаюсь прикинуть, это какая буква, если 11 первых классов. В те времена, когда мы учились, были классы "б", "в", "г". Но, вот "л" - интересно", - отметил с улыбкой премьер.

Медведев также поинтересовался, какая сейчас средняя наполняемость первых классов, напомнив, что "раньше, в советский период, это были очень большие классы, по 40 человек". Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что сейчас этот показатель составляет порядка 30 человек. "Конечно, классы должны быть разумного размера", - резюмировал глава кабмина.