Власти Забайкалья проектируют 12 новых школ

ЧИТА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края приступили к проектированию 12 новых школ, которые рассчитывают построить, в том числе, благодаря национальному проекту "Образование". Об этом в понедельник сообщил врио губернатора Александр Осипов на совещании по строительству школ и детских садов под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Благодаря поддержке [первого вице-премьера, министра финансов РФ] Антона Германовича [Силуанова] мы проектируем 12 школ. Такого объема у нас раньше не было. Один проект закончили, шесть будут готовы до конца года. И если [вице-премьер] Ольга Юрьевна [Голодец] нас поддержит, мы в этом году готовы на конкурсе поучаствовать с большим числом школ", - сказал Осипов.

Он напомнил, что в рамках нацпроекта "Образование" в Забайкалье уже работают над строительством двух школ: одну из них в этом году заложили, а начало строительства второй намечено на 2020 год. "Готовы строить больше", - подчеркнул врио губернатора.

По словам Осипова, в этом году в Забайкалье уже сдали 27 новых ясельных пристроек, а всего по нацпроекту запланировано строительство 72 таких пристроек и детских садов.

"В этом году у нас 145 тыс. детей пошли в школы, на 5 тыс. больше, чем в прошлом году, 16 тыс. первоклассников - на 1 тыс. больше, чем год назад. Благодаря вашей поддержке, разным принятым решениям, удалось подготовить все 563 школы, несмотря на то, что 123 из них расположены в деревянных зданиях", - сказал Осипов, обращаясь к председателю правительства РФ.