В Татарстане открыли 17 новых детсадов по нацпроекту "Демография"

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Татарстан до нового учебного года в рамках национального проекта "Демография" сдал 17 новых детских садов на 3330 мест. Об этом в понедельник сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на селекторном совещании по строительству школ и детских садов, которое проводил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"В рамках национального проекта "Демография" мы до нового учебного года сдали 17 новых детских садов на 3330 мест и до конца года мы введем 10 детских садов на 2400 мест", - сказал он.

Минниханов уточнил, что в 2019 году к новому учебному году в республике сдали 5 школ и две крупных пристройки на 5700 ученических мест, до конца года планируется сдать еще два объекта на 1650 мест, отметил он.

"Кроме этого, есть республиканские программы капитального ремонта, 147 объектов, в основном, это - детские сады и школы, они прошли капитальный ремонт. Система образования республики к учебному году готова", - сказал Минниханов.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.