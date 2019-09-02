Первая школа открылась в одном из ростовских микрорайонов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Первая школа заработала в понедельник в микрорайоне "Суворовский" Ростова-на-Дону, жители которого неоднократно жаловались властям на отсутствие необходимой инфраструктуры. Образовательное учреждение построено в рамках нацпроекта "Образование".

"Приятно, что эта школа реализована в проектах, как национальные проекты, и здесь для "Суворовского" очевидно требует внимания решение новых вопросов, связанных с развитием школ, детских садов, - сказал на праздничной линейке губернатор региона Василий Голубев. - Для города Ростова - это очевидный приоритет, поэтому работа не будет останавливаться, мы сейчас в активной фазе разработки проекта следующей школы, потому что есть очевидная потребность, новых детских садов, социальных объектов для тех, кто живет в "Суворовском".

По данным пресс-службы правительства Ростовской области, в следующем году в "Суворовском" начнется строительство школы на 1,2 тыс. мест, а в 2024-м будет построена еще одна школа на 600 мест.

Жители микрорайона неоднократно обращались к федеральным властям за помощью - сначала к премьеру России Дмитрию Медведеву, а позже, в июне этого года, к президенту Владимиру Путину. По словам жителей, инфраструктурное развитие микрорайона значительно отстает от темпов жилищного строительства и заселения.

Многопрофильная школа

Строительство школы началось два года назад и завершилось в августе. В понедельник в первый класс пошли более 500 человек - это 16 первых классов от буквы "а" до "р". "Классы укомплектованы практически на 100%. Сейчас у нас 2410 учеников", - рассказала директор школы Галина Куркина, уточнив, что конкурса на поступление не было.

Она также отметила, что с учениками будут работать более 100 педагогов, из которых около 20 - это молодые специалисты из Южного федерального университета. По ее словам, многих преподавателей привлекло в новой школе хорошее оборудование: школа оснащена всей необходимой современной компьютерной и исследовательской техникой, есть гончарная мастерская, медиацентр, два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, военно-патриотический блок с интерактивным тиром.

При этом Куркина подчеркнула, что у школы не будет единого профиля: "У нас в 10-м классе разные профили, в 8-м тоже, когда начинается предпрофильная подготовка, там тоже есть и физмат и эконом-математический класс, и естественно-научный".

О микрорайоне

Микрорайон "Суворовский" расположен на северо-западной окраине Ростова-на-Дону. Его строительство началось в 2012 году. Сейчас здесь проживают до 40 тыс. человек, построено уже 60 жилых домов, в этом году появится еще шесть. Ранее власти сообщали, что к 2025 году в "Суворовском" планируется построить более 4,5 млн кв. м жилья, и проживать здесь будут уже более 200 тыс. человек.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 гг. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.