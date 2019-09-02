Власти Вологодской области построят еще 10 детских садов

ТАСС, 2 сентября. В Вологодской области в ближайшие годы ликвидируют очередь в детсады благодаря открытию десяти детских дошкольных учреждений. Ввод еще восьми крупных школ позволит избавить школьников от обучения во вторую смену, рассказал в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на селекторном совещании по строительству школ и детских садов, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Мы построили за последние три года 14 детских дошкольных учреждений, полностью выполнили задачу и обеспечили [местами] детей от трех до семи лет и на 30% уже выполнили задачу по обеспечению местами детей ясельных групп. На этом не останавливаемся, у нас впереди строительство еще десяти дошкольных учреждений, сейчас работаем над проектированием. И строительство восьми крупных школ во всех городах и районах области, где дети еще занимаются во вторую смену", - сказал Кувшинников.

По словам губернатора, развивается и дополнительное образование - открыты два кванториума. "30 октября откроется центр поддержки одаренных детей по модели "Сириуса" в Сочи. Поэтому сейчас и дошкольное образование развивается, и 75% детей охвачено дополнительным образованием - это огромный шаг вперед образовательной системы Вологодской области", - добавил Кувшинников, поблагодарив федеральные органы власти за помощь и поддержку, в том числе по нацпроекту "Образование".

Так, новая крупная школа на 1,5 тыс. мест открылась в понедельник в Череповце, сообщил губернатор. По данным пресс-службы областного правительства, ввод учебного заведения в строящемся в Зашекснинском районе города позволит вдвое - с 44,8% до 26,4% - снизить количество учащихся во вторую смену. Полностью ликвидировать вторую смену планируется с вводом еще одной школы на 1,5 тыс. мест.

О школе

На строительство новой школы в Череповце было направлено 1,275 млрд рублей, в том числе более 650 млн рублей - из федерального бюджета. В четырех блоках нового здания расположились современно оборудованные учебные кабинеты, мастерские, пищевой и медицинский блоки, актовые и спортивные залы, тир для стрельбы из пневматического оружия, лыжная база, зоны отдыха и релаксации, библиотека с книгохранилищем, медиацентр. Школа названа Центром образования имени Ивана Милютина, в честь череповецкого городского главы, при котором произошло промышленное развитие города. При Милютине было открыто семь учебных заведений, всего их было 13.

"Великолепная школа. Педагоги, родители и дети в восторге. У нас молодой коллектив, средний возраст - 35 лет. Настроены на выполнение самых важных и амбициозных задач", - сказал во время совещания с премьер-министром директор школы Антон Муромцев.

Школа в Череповце - пятое новое учебное заведение в области за последние три года. Кроме этого, более 1 млрд рублей, выделено из областного бюджета на реновацию школ - реконструкцию и капитальный ремонт зданий, покупку мебели и оборудования. В ближайшие три года на эти цели планируется направить еще более 1 млрд рублей.