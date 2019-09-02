Псковская область направила заявку в Минпросвещения на строительство восьми школ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области обратились в Министерство просвещения РФ с заявкой на поддержку строительства восьми школ. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на селекторном совещании по строительству школ и детских садов, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Мы восемь заявок направили еще в министерство [просвещения РФ], готовы двигаться не по одной школе в год, а минимум по две. Если поддержка будет, то мы справимся", - сказал Ведерников. Как уточнил ТАСС председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, заявка подразумевает оказание поддержки в рамках нацпроекта "Образование".

Губернатор также отметил, что в понедельник новая школа по программе нацпроекта открылась в Псковском городе Дно. "Очень важно, что это третья школа, построенная за три года и первая за последние несколько десятилетий, которая построена не в областном, а в районном центре. Дмитрий Анатольевич, спасибо за поддержку", - сказал Ведерников.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.