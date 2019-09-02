В школах Карачаево-Черкесии откроют 19 центров образования "Точка роста"

ЧЕРКЕССК, 2 сентября. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" появятся в школах Карачаево-Черкесии по нацпроекту "Образование". В 2019 году планируется открытие 19 таких центров, сообщила в понедельник ТАСС министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"Мы реализуем национальный проект "Образование", создаем "Точки роста", работаем с проектом "Цифровая образовательная среда". В этом году у нас откроется 19 "Точек роста", 7 школ будут реализовывать проект "Цифровая образовательная среда", - сказала Кравченко.

Она отметила, что центры подготовлены в каждом муниципальном районе республики. Их открытие состоится 20 сентября.

"Точки роста" создаются в рамках нацпроекта "Образование", ожидается что центры помогут сформировать у школьников в КЧР навыки в области информатики, технологии, ОБЖ. В рамках проекта также планируется обновлять материально-техническую базу сельских школ, повышать квалификацию педагогов, внедрять новые проектные подходы в образовании.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.