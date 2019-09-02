Филиал музыкальной школы при Московской консерватории открылся в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. Чайковского (ЦМШ) начал работу в Калининграде. В понедельник учреждение, получившее наименование "Балтийский", приняло первых учащихся. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"23 наших ребенка начали учиться в ЦМШ, сейчас на базе сетевого взаимодействия между школами и учреждением им дается общеобразовательная программа, ну и плюс будут организованы мастер-классы от мэтров исполнительского искусства, которые будут преподавать ребятам", - сказал журналистам на церемонии открытия филиала зампредседателя областного правительства Илья Баринов.

Он отметил, что филиал открылся в рамках проекта создания культурно-образовательного и музейного комплекса на острове Октябрьский, и 1 сентября 2020 года его ученики пришли в новое здание.

Директор филиала Лариса Волкова отметила высокий спрос на музыкальное образование в области. В открывшейся школе, по ее словам, будут учиться одаренные дети.

"Это шанс для многих детей приобрести хороший профессиональный уровень, потому что ЦМШ - это во всем мире известное учебное учреждение, которое готовит музыкантов высокого профессионального уровня", - сказала она.

Волкова уточнила, что восемь детей, поступивших в этом году на учебу в филиал "Балтийский", - учащиеся начальной ступени, еще 15 детей - это 5-9 классы. Они будут обучаться на трех отделениях - фортепиано, оркестровые струнные инструменты и оркестровые духовые инструменты. Общий срок обучения - 11 лет (с первого по 11 класс), 10-11 классы приравниваются к первому и второму курсу профессионального музыкального образования. По окончанию учебного заведения его воспитанники получат соответствующие дипломы.

Культурный кластер

Культурно-образовательный и музейный комплекс в Калининграде, помимо филиала ЦМШ, включает филиалы Третьяковской галереи, Большого театра, хореографическую академию, музыкальную школу, общежития для студентов и учащихся, жилые дома для артистов и преподавателей. Он станет крупнейшим инфраструктурным проектом в области в рамках нацпроекта "Культура". Строительство объектов комплекса ведется на острове Октябрьский в Калининграде. Первым возводится образовательный и жилой комплекс для студентов и преподавателей.

Культурно-образовательные и музейные комплексы в соответствие с поручением президента РФ должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе и начать функционировать не позднее 31 декабря 2023 года.