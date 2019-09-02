Первый детский сад по нацпроекту открыли в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 сентября. /ТАСС/. Корпус детского сада №8 открыли в понедельник в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске. Это первое дошкольное учреждение в Карелии, появившееся по нацпроекту "Демография", сообщил ТАСС министр образования Карелии Роман Голубев.

"Мы открыли первый детский сад из перечня, внесенного в национальный проект в Карелии", - сказал Голубев.

В корпусе, рассчитанном на 150 воспитанников, оборудовали музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечную, а также медицинский и процедурный кабинеты. В учреждении установили наружное видеонаблюдение, а также создали доступную среду для людей с инвалидностью. В целом детский сад, первый корпус которого начал работать в 2014 году, могут посещать 375 детей, из них 150 - в возрасте до трех лет.

Стоимость нового здания составила 127,9 млн рублей, 114,7 млн рублей выделили из федерального бюджета, остальные средства направили из республиканской казны. Всего до конца года в регионе откроют еще три дошкольных учреждения - два в Петрозаводске и одно в поселке Шуя Прионежского района.

По словам министра, до 2021 года перед Карелией стоит задача полностью обеспечить семьи с детьми младше трех лет местами в детских садах. Только в Петрозаводске в очереди стоят 400 человек. "В ближайшие три года планируется строительство 15 детских садов, большая часть из них будет построена в Петрозаводске. В 2021 году мы должны полностью обеспечить доступность дошкольного образования для тех, кто хочет, чтобы их дети в возрасте младше трех лет пришли в дошкольные учреждения", - отметил Голубев.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.