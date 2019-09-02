Конкурс научных исследований проведут в Тюменской области в 2020 году

ТЮМЕНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Научный конкурс с грантами до 150 млн рублей планируется провести в Тюменской области в 2020 году, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ), который является инициатором программы.

"Конкурс ученых с грантами до 150 млн рублей проведут на базе создаваемого в регионе Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ - прим. ТАСС) в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гранты планируют предоставлять на проведение научного исследования и создание в структуре образовательной или научной организации соответствующей лаборатории. Сумма выплат рассчитана на пять лет, планируется опираться на экспертизу Российской академии наук.

Среди традиционных тематик, объединяющих научные и образовательные организации региона, в университете выделили обеспечение экологической безопасности в местах интенсивной добычи углеводородов, экологический контроль и восстановление водных и наземных экосистем. "Предлагаемые к реализации научные исследования позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг", - отметили в ТюмГУ.

По информации пресс-службы университета, в период с 2010 по 2017 годы внутренние затраты на научные исследования в Тюменской области выросли в 2,5 раза.

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в РФ сети из 15 НОЦ. Минобрнауки поручено к 15 сентября представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и нацпроектам программы развития пяти НОЦ, созданных в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.