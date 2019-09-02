На Алтае пенсионеры с доходом выше прожиточного минимума получат бесплатные соцуслуги

БАРНАУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Пенсионеры, чей доход превышает прожиточный минимум, смогут пользоваться в Алтайском крае бесплатными социальными услугами. Постановление об этом подписал губернатор региона Виктор Томенко, сообщила журналистам в понедельник министр социальной защиты населения региона Наталья Оськина.

"Губернатор подписал постановление о расширении перечня категорий, получающих социальные услуги в крае бесплатно. Это касается именно пожилых людей 65+. Ранее граждане, которые обращались к нам в учреждения, должны были представить справки о доходах, и, если доход превышал установленный в Алтайском крае прожиточный минимум для пенсионеров, они должны были заплатить символическую сумму", - сказала Оськина.

Она пояснила, что речь идет о досуговых мероприятиях: кружках по интересам, творческих мастерских, экскурсиях, культурно-массовых и спортивных мероприятиях и социальном туризме.

По словам Оськиной, такая мера поддержки, в том числе, будет способствовать достижению целевых показателей по продолжительности жизни в крае, установленных в нацпроекте "Демография. Она пояснила, что к 2024 году продолжительность жизни должна достигнуть 76 лет - на сегодня это 71 год. Министр отметила, что в рамках проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", который призван помочь улучшить здоровье пожилых, социализировать их, уже делается многое.

За счет федеральных средств управление по труду и занятости края объявило конкурс на выбор обучающей организаций с учетом востребованных на рынке труда профессий - бухгалтера, специалистов в сфере фармацевтической отрасли, повара-кондитера, оператора ПК, и пенсионеры осваивают новые профессии. По словам Оськиной, сегодня уже более 800 пенсионеров сидят за партами.

По программе "Активное долголетие" будут открыты четыре геронтологических отделения. В Барнауле создан на базе парка Центрального района реализуют проект "Долголетие" - на свежем воздухе пенсионеры занимаются лечебной физкультурой, участвуют в мастер-классах, общаются друг с другом. Планируется развивать социальный туризм для пожилых людей. К примеру, активно развивают такой туризм в наукограде Бийске.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.