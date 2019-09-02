Крупнейшая школа региона открылась в Самарской области по нацпроекту

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая школа Самарской области начала свою работу в новом жилом квартале в поселке Придорожный вблизи от Самары по национальному проекту "Образование". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В понедельник, 2 сентября, юные жители поселка Придорожный в Волжском районе начали учебный год в новой школе: здесь открылся второй корпус образовательного центра "Южный город", - говорится в сообщении.

Всего в двух корпусах школы будут учиться более 3 тыс. детей, что делает школу крупнейшей в регионе. Первый корпус был открыт в 2017 году в микрорайоне Южный город, который находится в Волжском районе вблизи от Самары. В открывшемся учебном корпусе имеется класс робототехники, спортивные и игровые площадки, музыкальный класс с большим набором инструментов, а также современная библиотека, в которой представлены учебники для изучения Самарской области и литература по истории балета, которую во время своего визита в Самару в марте текущего года подарила народная артистка России балерина Илзе Лиепа.

Решается вопрос о строительстве третьего корпуса школы, поскольку микрорайон, в котором проживает порядка 30 тыс. человек, продолжает разрастаться.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.