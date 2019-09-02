В нижегородском поселке станции Суроватиха открыли школу на 425 мест

ТАСС, 2 сентября. Современную школу на 425 мест открыли в понедельник в поселке станции Суроватиха Нижегородской области благодаря нацпроекту "Образование", сообщили в пресс-службе правительства региона.

Строительство школы в Суроватихе началось в 2016 году, но из-за изменений в проекте объект долгое время не могли ввести в эксплуатацию. Необходимость в новой школе появилась в связи с тем, что здание, в котором располагалось общеобразовательное учреждение, было построено в 1939 году. В июле 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил открыть школу к новому учебному году.

"В поселке станции Суроватиха Дальнеконстантиновского района открылась новая школа. За школьные парты здесь сели 343 ученика, в том числе 44 первоклассника", - отмечается в сообщении.

Как пояснил ТАСС глава региона Глеб Никитин, открытие школы полностью соответствует задачам и целям нацпроекта "Образование". "Здесь создано совершенное образовательное пространство, где ребята смогут в комфортных условиях получить все необходимые знания и навыки. Очень важно, чтобы в районах региона открывались такие школы", - отметил Никитин. Всего в рамках реализации нацпроекта "Образования" в Нижегородской области в 2019 году будут открыты четыре новые школы на 2150 мест.

По словам директора школы Светланы Чанаевой, кабинеты оснащены современной техникой, есть спортивный блок - два спортивных зала, бассейн, кабинеты допобразования, в том числе робототехники, школьного лесничества. В школе создан историко-краеведческий музей.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.