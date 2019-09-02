В горном поселке Северной Осетии появится "Точка роста" благодаря нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 сентября. /ТАСС/. Центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" появится в поселке Мизур Северной Осетии благодаря реализации федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"В школе поселка Мизур качество образование всегда было на хорошем уровне. А открытие здесь одного из 17 центров цифрового и гуманитарного профилей станет хорошим стимулом не только для отличной учебы, но и для участия в олимпиадах и конкурсах. Современное оборудование, которым будет оснащен кабинет, поможет раскрыть потенциал школьников, освоить новые компетенции и навыки по учебным предметам технология, информатика и ОБЖ", - цитирует пресс-служба министра образования и науки республики региона Людмилу Башарину.

Также в "Точке роста" после уроков будут проходить занятия по программам дополнительного образования. Кроме этого, в школе поселка Мизур появятся кружки робототехники и шахмат.

"Точки роста" откроются в районах республики: по одному в Ардонском и Дигорском районах, по два в Алагирском, Ирафском, Кировском, Правобережном районах, три в Моздокском районе и четыре в Пригородном районе. На создание в Северной Осетии центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" выделено 26 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства будут приобретены квадрокоптеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, интерактивные комплексы.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.