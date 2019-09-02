В Кировской области открылась школа, в которой дети смогут учиться в одну смену

КИРОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Новую школу на 825 мест с хореографическим залом и современной спортплощадкой открыли в городе Зуевка Кировской области, где детям приходилось учиться в две смены в здании 1957 года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Новая школа на 825 мест открылась сегодня в городе Зуевка благодаря реализации нацпроекта "Образование". До настоящего времени 700 детей в Зуевке учились в две смены в здании, построенном еще в 1957 году. Открытие новой школы позволит обеспечить обучение ребят в одну смену", - сказала ТАСС министр образования региона Ольга Рысева.

В новую школу в понедельник пришли 760 учеников, среди которых 84 первоклассника. "Я сегодня привела в школу дочку-второклассницу. Сейчас у нас замечательная, новейшая школа с самыми лучшими технологиями, я рада, что нашим детям так повезло, у них будет возможность всем этим пользоваться, развиваться, творить. До этого была школа советских времен, в ней училась и я, и мой отец", - рассказала журналистам жительница города Людмила Вострикова.

По данным областного правительства, строительство школы в Зуевке началось в конце 2017 года, на возведение объекта направили почти 600 млн рублей. В трехэтажном здании - 37 учебных кабинетов, тренажерный, актовый и хореографический залы, рекреация для игры в шашки и шахматы, библиотека, столовая, кабинет логопеда и психолога. На территории школы есть игровая площадка и зона отдыха, оборудовано футбольное поле, есть площадки для баскетбола, волейбола, площадка для воркаута (уличная гимнастика).

По словам первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова, это шестая школа, открытая в Кировской области по федеральной программе, в конце года будет сдана в эксплуатацию седьмая школа - в микрорайоне Чистые Пруды города Кирова.

Ранее в региональном министерстве образования сообщили ТАСС, что проблему со второй сменой в школах власти планируют решить к концу 2025 года за счет строительства учебных заведений, в том числе небольших школ. По данным министерства, в 2018-2019 учебном году в Кировской области во вторую смену учились более 24,8 тыс. школьников, или 17% от общего количества обучающихся.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.