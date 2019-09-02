Капремонт построенного 50 лет назад ДК в Кабардино-Балкарии включат в нацпроект

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) включат капитальный ремонт Дома культуры отдаленного селения Октябрьское, построенный более 50 лет назад, в нацпроект "Культура". Такое решение принято во время рабочей поездки врио главы республики Казбека Кокова в Майский район, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"В сельском поселении Октябрьское врио главы КБР осмотрел здание местного Дома культуры. Капитальный ремонт учреждения 1968 года постройки не проводился со дня его открытия: фасад и внутренние помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, пришли в негодность кровля, полы, оконные рамы и двери. Для решения вопроса муниципальным властям даны поручения включить досуговый центр в региональную составляющую действующего национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ДК функционируют 12 творческих секций и клубов по интересам, имеется зрительный зал на 200 мест, библиотека. Сельское поселение Октябрьское входит в состав Майского района КБР, численность населения на 1 января 2016 года, по данным местной администрации, составляет более одной тысячи человек. Как ранее сообщали в правительстве региона, в рамках нацпроекта "Культура" в 2019 году в районах республики ведется строительство и капитальный ремонт семи учреждений культуры. Новые ДК в этом году появятся в сельских поселениях Атажукино, Булунгу, Карасу и Старый Черек. Дома культуры после капремонта откроются во Втором Лескене и Безенги, в 2020 году введут в эксплуатацию досуговый комплекс в селении Нартан.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.