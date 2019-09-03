В Свердловской области появится образовательная резиденция по проекту Кружкового движения

ТАСС, 3 сентября. Участники первой международной проектной школы "Практики будущего" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) разработали концепцию загородной образовательной резиденции в Свердловской области, зоне присутствия группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Школа проходила в Челябинской области, в течение трех недель 150 школьников из 27 российских регионов и зарубежных стран проектировали новые форматы жизни, учебы и работы будущих поколений. Школьники проанализировали тренды, разработали собственные концепции и собрали прототипы инженерных решений в лабораториях. Предложенные старшеклассниками решения могут воплотить в жизнь уже летом 2020 года. Организаторами Международной школы "Практики будущего" в детском лагере "Еланчик" выступили Кружковое движение НТИ, Группа "ЧТПЗ" и образовательная организация ORT.

"Участники одного из треков разработали базовую концепцию загородной образовательной резиденции в городе Сысерть Свердловской области - зоне присутствия группы ЧТПЗ. Здесь компания планирует создать новое пространство для детей и взрослых, их совместного обучения, творчества и командной работы. Участники школы побывали на месте будущего строительства "Резиденции", разработали ее генплан, инновационные архитектурные, дизайнерские и технологические решения для учебных и жилых корпусов, фаблаба (от fabrication laboratory - мастерская по созданию своих проектов - прим. ТАСС) и лабораторий, а также brand book (описание концепции бренда - прим. ТАСС) и стратегию продвижения", - сообщили в пресс-службе Кружкового движения.

Наработки участников школы планируется преобразовать в техническое задание для архитектурного бюро, которое выберут по конкурсу. Во втором направлении, "Фестиваль", участники представили концепцию детского фестиваля в рамках взрослого Global Rainbow Fest ("Глобал Рейнбоу Фест"), который пройдет летом 2020 года на Урале. Ключевым направлением будущего события школьники выбрали экологию. Это нашло отражение как в тематическом наполнении площадок фестиваля - эко-музыка, эко-еда, эко-спорт - так и в максимальном использовании эко-материалов в ходе самого мероприятия, включая вторичное использование пластика, сортировку мусора.

Участники третьего трека проектировали кампус для новой школы в Свердловской области. За основу школьники взяли Национальную технологическую инициативу и компетенции будущего, которые должны формироваться у человека в такой школе. Эту идею авторы проекта отразили в инфраструктурных решениях, архитектуре и образовательных программах.

"Если первые три направления были сконцентрированы на проработке архитектурных решений и концептов новых объектов для жизни, учебы и работы будущих поколений, то участники четвертого трека - "Экопоселение" - попытались изменить бытовое мышление, в первую очередь, своих сверстников. Школьники спроектировали летний эко-лагерь на базе "Еланчика", выстроенный по принципам устойчивого развития: безотходное использование воды, включение в энергетическую систему альтернативных источников и прочее. Мы надеемся, что такая глубокая работа с "Практиками будущего" и вопросами экологизации внесет новые привычки в обычную жизнь наших участников, уже за пределами школы", - процитировали в пресс-службе руководителя проекта "Практики будущего" Кружкового движения НТИ Марию Рачинскую.

Кружковое движение

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив Кружкового движения НТИ - Олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии RUKAMI, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера". Основным акционером является председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров (70,26%).