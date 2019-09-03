Севастопольская компания построит дата-центр, где разместят сервера для "Умного города"

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Предприятие "Севастополь телеком", которое обеспечивает телефонную и интернет-связь в Севастополе, планирует в 2020 году ввести вторую очередь дата-центра, где будут расположены, в частности, сервера проектов, входящих в программу "Умный город", сообщил ТАСС гендиректор компании Ростислав Громов.

"Сейчас мы занимаемся развитием нашего дата-центра, расширением возможностей. Тот, который есть на сегодняшний день, востребован, и мы уже понимаем, что его ресурсов будет недостаточно для функционирования всех подсистем и элементов "Умного города" [которые планируется ввести в ближайшие годы], потому что органы власти, многие организации направляют в наш дата-центр свои сервера. В течение года-полутора будем строить вторую очередь дата-центра", - сказал собеседник.

По его словам, стоимость второй очереди оценивается в 60-90 млн рублей. Суммарную мощность первой и второй очереди он не уточнил, пояснив, что она может варьироваться. В существующем дата-центре возможно разместить около 150-200 серверных стоек, вторая очередь позволит вместить еще столько же.

"[Вторая очередь] будет совершенно уникальная по своим возможностям, своим характеристикам. Это будет не такой масштабный, громадный проект, как строят другие - на десятки тысяч квадратных метров, для Севастополя такое не надо. Но уникальность будет в высокой защищенности дата-центра. Он будет располагаться в специализированном сооружении, где будут расположены сервера, и где возможно обеспечить их доступность и безопасность", - добавил Громов.

"Севастополь телеком" фактически является монополистом на предоставление услуг фиксированной связи в Севастополе, обеспечивая телефонную связь и доступ в интернет. В частности, компания предоставляет связь для предприятий и населения, а также обеспечивает спецсвязь для органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.