Форум нацпроектов будет проходить в нескольких городах России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Форум, посвященный национальным проектам, будет проходить в разных городах России. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в правительстве.

"Планируется, что форум национальных проектов будет проходить в разных местах. Это может быть Казань, Санкт-Петербург и другие города России", - сообщил собеседник.

В свою очередь, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко в преддверии Восточного экономического форума подтвердил ТАСС, что форум по нацпроектам может быть проведен в Казани. "Форум по национальным проектам планируется в Казани в 2020 году", - сказал Чуйченко ТАСС.

Ранее в издании РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщалось, что Чуйченко направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, предложив отменить Красноярский экономический форум (КЭФ). Представитель премьера-министра Олег Осипов подтвердил наличие такого письма, отметив, что первый форум национальных проектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий - в 2021 году в Нижнем Новгороде. Предполагается, что форум будет проходить раз в год.

Красноярский экономический форум впервые начал проводиться с 2004 года. Первое мероприятие под названием "Инвестиционный форум регионального развития" прошло 15-17 апреля 2004 г. в красноярском Театре музыкальной комедии. В его работе приняли участие около 700 гостей, в их числе - президент "Роснефти" Сергей Богданчиков. На форуме обсуждалась идея объединения Красноярского края с Эвенкией и Таймыром (реализована в 2005 г.), а также ряд инвестиционных проектов, наиболее крупный из них - развитие Ванкорского нефтегазового месторождения. Была разработана программа социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года.

Форум дважды проходил при участии премьер-министров России: Владимира Путина (2012) и Дмитрия Медведева (2013).