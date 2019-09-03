Омская область за два года создаст три модельных библиотеки по нацпроекту

ОМСК, 3 сентября. /ТАСС/. Омская область в 2019-2020 годах направит более 18 млн рублей на создание в регионе в рамках национального проекта "Культура" трех модельных библиотек. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

"В 2019 году статус модельной приобретет популярная омская библиотека "Квартал 5/1", в 2020 году - две библиотеки в Исилькульском и Таврическом районах. Модельные библиотеки - это не просто место, где хранятся книги, это настоящие интеллектуальные и образовательные центры, в которые хочется приходить. Современный дизайн модельных библиотек, удобная мебель, доступ к новейшим информационным технологиям зададут совершенно новый стандарт работы библиотек в регионе, привлекут подростков и молодежь", - сказал Трофимов.

Он добавил, что в 2020 году из федерального бюджета по проекту "Культурная среда" выделят 15 млн рублей на модернизацию Центральной районной библиотеки Исилькульского района и Новоуральской сельской библиотеки Таврического района. В этом году правительство Омской области направило 3,1 млн рублей на создание модельной библиотеки в популярной омской библиотеке "Квартал 5/1".

Также за счет муниципального бюджета в этой библиотеке проведут ремонт, необходимый для реализации проекта. "В ходе модернизации планируется организация комфортного пространства для молодежи, оснащенного современными информационно-коммуникационными технологиями, с которыми молодые люди имеют дело вне библиотечной среды, комплектование новыми изданиями, преобразование помещения книгохранилища в "Открытую мастерскую", - рассказала ТАСС директор библиотеки "Квартал 5/1" Елена Милушкина.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).

Создание модельных муниципальных библиотек - это одно из основных направлений нацпроекта "Культура". Модельная библиотека представляет из себя современное библиотечное пространство с функциональным зонированием помещения, включающим, помимо мест для книжных фондов, пространство для свободного общения, проведения лекториев, дискуссий и других мероприятий. Модельные библиотеки будут обеспечены высокоскоростным интернетом для доступа к различным электронным и цифровым ресурсам, например, к "Национальной электронной библиотеке", информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным изданиям периодической печати.