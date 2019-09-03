На Камчатке к 2022 году создадут 26 "Точек роста"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Камчатский край получит субсидию на создание в сельских школах до 2022 года 26 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Камчатка вошла в список субъектов Российской Федерации, прошедших конкурсный отбор на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование" на создание "Точек роста". Семь таких центров откроются в сельских школах края в этом году, еще десять - в следующем и девять - в 2022 году. В общей сложности в 2022 году в крае будут действовать 26 центров "Точка роста", - говорится в сообщении.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" создают в школах сел и малых городов с целью расширения возможности получения качественного современного образования школьниками, которые проживают в отдаленных районах, формирования у них современных технологических и гуманитарных навыков.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.