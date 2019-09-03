Лучшие самарские творческие коллективы получат гранты в 500 тыс. рублей по нацпроекту

САМАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Муниципальные учреждения культуры Самарской области, творческие коллективы которых победят в областном конкурсе народного творчества, получат гранты в размере 500 тыс. рублей по национальному проекту "Культура". Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Муниципальные бюджетные учреждения культуры, чьи коллективы станут победителями конкурса, получат денежные гранты в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет с 3 по 12 сентября, в нем примут участие 25 коллективов самодеятельного народного творчества из 18 районов области. По итогам конкурса жюри, состоящее из преподавателей, профессоров и доцентов Самарской государственной академии культуры и искусств, выберет три лучших коллектива, которые получат гранты.

Эти средства можно будет направить на приобретение костюмов, реквизита, необходимого оборудования, а также гастрольную деятельность.

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия планируется выделить 113,5 млрд рублей.