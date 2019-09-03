Ульяновская областная больница до конца года закупит новое оборудование на 146 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Новое оборудование общей стоимостью свыше 146 млн рублей поступит в Ульяновскую областную клиническую больницу до конца 2019 года. Часть техники уже закуплена и введена в эксплуатацию, доложила во вторник губернатору региона Сергею Морозову на совещании по вопросам развития учреждения главный врач больницы Наталья Манина.

"В этом году мы приобретем оборудование на сумму более 130 млн рублей из федерального бюджета <…> Кроме того, за счет областных средств мы уже приобрели оборудование на 10 млн рублей в офтальмологическое отделение… оно уже введено в эксплуатацию и работает. В этом же году мы закупили аппарат УЗИ на 6 млн рублей для консультативно-диагностического отделения. Аппарат введен в эксплуатацию, работает в перинатальном центре", - сказала она.

Манина добавила, что часть оборудования также закуплена в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (входит в нацпроект "Здравоохранение"). "Мы приобрели уже два аппарата ИВЛ на 3,4 млн рублей, три аппарата УЗИ и систему нейронавигации. Состоялись торги на закупку компьютерного томографа на 58,5 млн рублей", - пояснила она.

Главный врач уточнила, что за счет экономии средств на сумму 22 млн рублей до конца года будет закуплено еще три аппарата УЗИ для регионального сосудистого центра и два аппарата ИВЛ. "На следующий год запланировано в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" [закупить] аппарат МРТ <…> И ангиограф мы запланировали на следующий год", - отметила она.

По словам Маниной, в следующем году на закупку оборудования в совокупности будет направлено порядка 150 млн рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется направить более 1,7 трлн рублей.