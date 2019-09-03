Аксенов пообещал не допускать к ремонту дорог подрядчиков, не уложившихся в сроки

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Подрядчиков, не выполнивших в срок ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" или уличенных в несоблюдении качества работ, могут не допустить в дальнейшем к дорожным работам, заявил во вторник на заседании крымского правительства глава Республики Крым Сергей Аксенов.

29 июля 2019 года на совещании в Севастополе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что освоение выделенных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в Крыму осуществляется медленно и составляет от 20 до 30%. Глава правительства РФ призвал местные власти ускориться и работать эффективнее.

"Как всегда, подрядчики, руки загребущие, понабирают объектов, не понимая, что они своими силами с ними не справятся. Лишь бы набрать. Кто срывает сроки, больше никогда в дорожной деятельности в Республике Крым принимать участие не будут. Закрыли тему, бегать ни за кем не будем. Считайте это официальным заявлением", - сказал Аксенов.

Глава республики отметил, что прием ремонтных работ по дорогам будут осуществлять с привлечением работников прокуратуры. "Придем с прокуратурой ко всем подрядчикам без исключения. 100% всех проверим на качество выполнения работ", - подчеркнул он.

Аксенов пояснил журналистам, что до 2024 года в Крыму по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать более 2 тыс. км автодорог. Должно быть приведено в нормативное состояние. "Ответственность большая", - сказал он.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.