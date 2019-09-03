В Липецкой области откроют 25 "Точек роста" до конца 2019 года

ЛИПЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Липецкая область получит субсидию на создание 25 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", сообщил во вторник временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.

"В 2019 году в рамках реализаций мероприятий национального проекта "Образование" в 2019 году в Липецкой области начнут работу 25 центров "Точка роста", расположенных в сельской местности во всех 18 районах области. На их оснащение направлено более 39 млн рублей средств субсидии из федерального бюджета и средств регионального бюджета", - сказал Артамонов.

Центры создают в школах сел и малых городов с целью расширения возможности получения качественного образования школьниками, которые проживают в отдаленных районах.

В рамках нацпроекта в 2020 году в регионе запланировано строительство школы на 100 мест в селе Пятницкое и общеобразовательной школы на 800 мест в Усмани. Кроме того, в 2021 году начнут работу еще два мобильных детских технопарка "Кванториум", будет обновлена материально-техническая база центра поддержки одаренных детей "Стратегия" и откроется его филиал в Грязях.

"В специальных школах-интернатах города Ельца и города Усмани будет обновлена материально-техническая база, в ЛГТУ откроется ключевой центр развития детей "Дом научной коллаборации", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.