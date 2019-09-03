Власти Чувашии открыли в селе Урмаево построенный по нацпроекту детский сад

ЧЕБОКСАРЫ, 3 сентября. /ТАСС/. Детский сад на 110 мест, построенный по нацпроекту "Демография", открылся в селе Урмаево Комсомольского района Чувашии. Церемонию открытия посетил глава республики Михаил Игнатьев, сообщает во вторник пресс-служба правительства республики.

"С 2012 года это уже третий детский сад, который мы открываем в Комсомольском районе. А всего по республике за этот период построено 44 детских дошкольных учреждения", - цитирует пресс-служба слова Игнатьева.

Детский сад построен в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". На строительство было направлено 93 млн рублей. В детском саду есть физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, прачечная, пищеблок, помещения для отдыха, кабинеты психолога, логопеда.

По данным пресс-службы правительства, в республике в настоящее время работают 330 детских садов и 364 дошкольные группы на базе 210 школ. Благодаря активному строительству новых детских садов с 2012 по 2017 годы удалось полностью ликвидировать очередность в детские сады детей старше трех лет в период комплектования.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.