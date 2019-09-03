Строительство нового корпуса старейшей ульяновской больницы планируется начать в 2022 году

УЛЬЯНОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Работы по возведению нового корпуса Ульяновской областной больницы, которая является старейшим учреждением региона, планируется начать в 2022 году. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Сергей Морозов на совещании по вопросам здравоохранения.

"У нас впереди ответственный период: мы должны будем за 2020-2021 годы закончить основные ремонтные работы по корпусам, чтобы к 2022 году приступить к строительству главного корпуса. Цена его, предварительно, более 5 млрд рублей", - сказал он.

Морозов уточнил, что сейчас необходимо рассмотреть разные варианты финансирования, в том числе и государственно-частного партнерства. "За 2020-2021 годы мы должны окончательно пройти подготовительный период к строительству главного корпуса", - добавил губернатор.

В пресс-службе правительства Ульяновской области ТАСС уточнили, что строительство нового корпуса позволит достичь главных целевых показателей нацпроекта "Здравоохранение" - по снижению смертности населения и увеличения охвата медицинской помощью.

"Благодаря строительству нового корпуса увеличится пропускная способность медицинского учреждения, а значит, и охват населения медпомощью. В Ульяновской областной больнице проходят лечение много жителей районов, зачастую отдаленных. Новое здание позволит увеличить охват сельского населения современной медицинской помощью", - пояснил собеседник агентства.

Первая больница (сейчас Ульяновская областная клиническая больница) была основана в Симбирске (современном Ульяновске) в 1801 году - в год воцарения на престоле Александра I и получила имя императора. Медучреждение сегодня ежегодно принимает более 20 тыс. пациентов. Больница занимает территорию 10,3 га, учреждение состоит из 40 зданий, общая площадь которых составляет 60,6 тыс. кв. м. Хирургическая служба больницы представлена девятью отделениями, шесть из них являются единственными в области для оказания специализированных видов хирургической помощи.