Проект профобучения охватит более 1 тыс. воспитанников коррекционных школ на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Проект по внедрению профессионального обучения в коррекционных школах охватит более 1 тыс. учеников в Ставропольском крае. Работу в рамках программы начали восемь учреждений региона, сообщили во вторник в пресс-службе краевого Министерства образования.

"В восьми коррекционных школах Ставропольского края стартовал новый проект "Доброшкола". <…> Коррекционные школы - участники федерального проекта "Современная школа" торжественно открыли классы профессионального обучения. Всего в рамках реализации проекта в оборудованных кабинетах будут обучаться 1020 детей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

Классы профессионального обучения оснащены оборудованием для швейного, строительного, гончарного, типографского дела. Воспитанники школ смогут проходить подготовку по нескольким модулям программы "Растениеводство" - детей будут учить садоводству, цветоводству, плодоовощеводству. Для этого в трех школах созданы теплицы с современным оборудованием.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 по 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.