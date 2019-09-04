Кружковое движение НТИ запустит онлайн-курс для профильных "энергоклассов" "Русгидро"

ТАСС, 4 сентября. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) осенью запустит первый онлайн-курс для учащихся профильных "энергоклассов" "Русгидро". Лекции будут опубликованы в открытом доступе и познакомят слушателей с основами гидроэнергетики, новейшими технологиями отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Энергоклассы" - часть программы опережающего развития кадрового потенциала "Русгидро". Сегодня они работают в Чувашии и Хакасии, Красноярском и Ставропольском краях, Ярославской, Волгоградской, Новосибирской, Саратовской и Амурской областях. Профильные предметы ведут специалисты компании и преподаватели ведущих вузов, колледжей и школ.

"Мы считаем, что учащиеся "энергоклассов" "Русгидро" могут проходить вводные лекции онлайн, что повысит их интерес к изучению специальных предметов. Вторая немаловажная задача, которую мы хотим решить в партнерстве с Кружковым движением НТИ - популяризация гидроэнергетики и новых технологий через расширение аудитории. Этому будет способствовать размещение курса на общедоступных площадках", - цитирует пресс-служба директора корпоративного университета "Русгидро" Дмитрия Завражного.

По данным пресс-службы, достигнута договоренность о долгосрочном сотрудничестве в части создания онлайн-курса. "Это значит, что количество лекций будет постепенно расти, а тематики занятий - постоянно обновляться и дополняться новыми. Ключевая задача на первом этапе - освещение профессии энергетика в группе "Русгидро" через знакомство с деятельностью компании и отрасли, а также изучение основ гидро- и теплоэнергетики", - уточнили в пресс-службе.

Проект "Энергокласс" развивается с 2011 года. Сегодня занятия посещают бесплатно более 500 старшеклассников в девяти регионах присутствия компании. Пройти онлайн-курс смогут не только ученики "энергоклассов", но и все, кто интересуются развитием современной энергетики.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Была утверждена в апреле 2016 года и рассчитана до 2035 года. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно которому в России созданы 14 Центров компетенций НТИ, развивающих сквозные технологии: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие.