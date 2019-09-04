План проекта по экспорту медицинских услуг может быть выполнен в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минздрав России может выполнить план федерального проекта по увеличению экспорта медицинских услуг уже в 2019 году. Об этом сообщила журналистам в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы за первое полугодие этого года имеем 530 тыс. иностранных туристов [имеются в виду приехавшие на лечение] <...> Может произойти так, что мы уже за этот год выполним план 2024 года", - сказала она.

По словам Скворцовой, число приезжающих в РФ лечиться иностранцев должно превысить 1 млн человек в год.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" объем экспорта к медицинских услуг к 2024 году должен достичь $1 млрд.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.