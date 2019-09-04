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ВЭФ-2019

Дальневосточные регионы намерены вместе вступить в нацпроект по производительности труда

Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон сообщил, что пока предложение субъектов не поддержано

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дальневосточные регионы предложили создать межрегиональный центр компетенций для совместного вхождения в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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"Они предложили делать хаб дальневосточный, скорее всего, во Владивостоке - межрегиональный центр компетенций, который будет заниматься сразу 12 регионами одновременно", - сказал он.

По словам Соломона, так регионы хотят совместно заниматься повышением производительности труда, а не создавать в каждом из регионов свой региональный центр компетенций. Он отметил, что пока предложение регионов не поддержано, потому что они должны были вступать в нацпроект в разное время, и, соответственно, начало финансирования и поддержки ФЦК предполагалось в разные годы.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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