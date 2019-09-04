Лизинговый центр в Крыму заработает для предпринимателей в начале 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Услуги региональной лизинговой компании (РЛК) в Крыму для местных предпринимателей станут доступны в начале 2020 года. Об этом сообщили в среду в Минэкономразвития РФ в ходе Восточного экономического форума порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Работа [лизингового центра в Крыму] будет запущена до конца этого года. Льготным лизингом субъекты малого бизнеса смогут воспользоваться в начале следующего года", - сказали в министерстве.

Создание РЛК в Крыму предусмотрено нацпроектом по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). РЛК даст возможность предпринимателям получать в лизинг по льготной ставке 6% отечественное оборудование и 8% - иностранное. В Крыму планируется выдать оборудование на сумму в размере 300 млн рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.