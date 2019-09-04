Около 40 млн рублей вложили в открытие 24 "Точек роста" в школах Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Центры цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей "Точка роста" откроют в 2019-2020 годах в 24 сельских школах в районах Хабаровского края. На их создание направлено около 40 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Уже в этом учебном году в 24 сельских школах из 17 районов края начнут работу центры цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей "Точка роста". Всего на оснащение учебных заведений современным оборудованием из федерального бюджета выделено около 40 млн рублей. Мероприятия предусмотрены национальным проектом "Образование", - говорится в сообщении.

Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, "Точки роста" откроются на базе образовательных учреждений поселков Литовко, Известковый, Дормидонтовка, Монгохто, ЦЭС, Березовый, Горин, Снежный, Маго, сел Аян, Лермонтовка, Аван, Троицкое, Маяк, Хурба, Бичевая, Красное, Чумикан, Восточное, Осиновая Речка, им. Полины Осипенко, а также сельских поселений Богородское, Гаткинское и Булгин.

На оснащение каждого центра в среднем затрачено около 1,6 млн рублей. Закуплены компьютеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, а также оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи.

Уже 140 педагогов технологии, информатики, ОБЖ, а также педагогов дополнительного образования прошли онлайн-обучение по курсу "Гибкие компетенции проектной деятельности". На базе детского технопарка "Кванториум" в Комсомольск-на-Амуре провели две очные сессии для учителей технологии, направленные на приобретение навыков работы с новым оборудованием.

Нацпроект "Образование" в РФ охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.