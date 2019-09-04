До конца года берега 150 рек и озер Новосибирской области очистят от мусора

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Жители Новосибирской области, участвующие в акции "Вода России" нацпроекта "Экология", очистят до конца года от бытового мусора 130 км береговой территории водоемов региона. Об этом в среду сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

"С участием различных групп населения в районах Новосибирской области в 2019 году запланировано более 200 мероприятий [в рамках акции "Вода России"], предполагаемое количество участников - порядка 12 тыс. человек. Планируем очистить береговые линии более 150 водных объектов общей протяженностью 130 км", - рассказал Даниленко.

Он уточнил, что в регионе акция стартовала 1 июня, к середине августа было проведено порядка 150 мероприятий, в которых приняли участие более 6,5 тыс. человек. По словам Даниленко, 12 сентября состоится старт экологического марафона "Чистые берега Сибири". Осенью волонтеры, в частности, приведут в порядок берега рек Обь, Чулым, Баган, Карасук и Тоя, многих озер, а также Новосибирского водохранилища.

"Акцию предполагается провести и на Новосибирском водохранилище - на участке берега от пляжа "Звезда" до Центрального пляжа Академгородка. Сейчас уже пляжный сезон по факту завершен, и конечно, эта территория нуждается в уборке, чтобы к моменту наполнения водохранилища она была очищена от постороннего мусора", - отметил Даниленко.

Акция "Вода России" проходит в 45 регионах страны в рамках национального проекта "Экология", одной из целей которого является сохранение уникальных водных объектов. Ожидается, что к концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, от бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. км берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.