{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин выделит 17 млрд рублей на модернизацию предприятий по утилизации опасных отходов

Общее финансирование проекта составляет 20,5 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит 17,2 млрд рублей на модернизацию объектов "Марадыковский", "Горный", "Камбарка" и "Щучье" для утилизации опасных отходов. Общее финансирование проекта составляет 20,5 млрд рублей, следует из постановления кабмина, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

На каждый из объектов выделяется порядка 5 млрд рублей. Около 4 млрд рублей составят бюджетные средства, еще 1 млрд рублей вложат инвесторы. Как сообщалось ранее, в реализации проекта участвует дочерняя компания Росатома "РосРАО".

В России в рамках национального проекта "Экология" предполагается создать семь объектов переработки и обезвреживания отходов I-II класса опасности. Из них три будут построены с нуля, четыре - перепрофилированы из существующих комплексов по уничтожению химического оружия: "Камбарка" в Удмуртии, "Марадыковский" в Кировской области, "Щучье" в Курганской области и "Горный" в Саратовской области.

К отходам первой категории опасности относятся отходы, ущерб от которых для природы невосполним. Ко второй - ущерб, который восполняется природой не менее 30-40 лет. По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, ежегодно в РФ образуется порядка 350 тыс. т опасных отходов, их них только 2-3% обезвреживаются, утилизируются и перерабатывается.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Почти 50 новых детских садов откроют в Ростовской области по нацпроекту
В общей сложности дошкольные учреждения смогут принять более 6,4 тыс. детей
Читать полностью