Кабмин выделит 17 млрд рублей на модернизацию предприятий по утилизации опасных отходов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит 17,2 млрд рублей на модернизацию объектов "Марадыковский", "Горный", "Камбарка" и "Щучье" для утилизации опасных отходов. Общее финансирование проекта составляет 20,5 млрд рублей, следует из постановления кабмина, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

На каждый из объектов выделяется порядка 5 млрд рублей. Около 4 млрд рублей составят бюджетные средства, еще 1 млрд рублей вложат инвесторы. Как сообщалось ранее, в реализации проекта участвует дочерняя компания Росатома "РосРАО".

В России в рамках национального проекта "Экология" предполагается создать семь объектов переработки и обезвреживания отходов I-II класса опасности. Из них три будут построены с нуля, четыре - перепрофилированы из существующих комплексов по уничтожению химического оружия: "Камбарка" в Удмуртии, "Марадыковский" в Кировской области, "Щучье" в Курганской области и "Горный" в Саратовской области.

К отходам первой категории опасности относятся отходы, ущерб от которых для природы невосполним. Ко второй - ущерб, который восполняется природой не менее 30-40 лет. По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, ежегодно в РФ образуется порядка 350 тыс. т опасных отходов, их них только 2-3% обезвреживаются, утилизируются и перерабатывается.