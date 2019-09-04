Глава Приморья назвал ситуацию со здравоохранением в крае самой тяжелой в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Ситуация в сфере здравоохранения в Приморском крае является самой тяжелой среди регионов Дальнего Востока, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе заседания Госсовета, которое провел на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин.

"Годами в Приморье в этой важнейшей отрасли [здравоохранения] копились проблемы, как итог, у нас самая тяжелая ситуация в здравоохранении среди субъектов Дальнего Востока. При высокой смертности у нас самая низкая выявляемость заболеваний в первичном звене", - сказал Кожемяко.

По его словам, власти края разработали комплекс мер по исправлению ситуации и благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение", уже удалось переоснастить 23 лечебных учреждения современным оборудованием и отремонтировать 41 учреждение, что привлекло туда молодых специалистов. В регионе также принят краевой закон по поддержке медиков и привлечении кадров в отрасль. Власти края выплачивают от 200 до 700 тыс. рублей подъемных в зависимости от квалификации.

О создании международного реабилитационного центра

На заседании Госсовета губернатор Приморского края также предложил создать международный диагностическо-реабилитационный центр на острове Русский.

"Совместно с нами японские специалисты готовы участвовать в создании диагностическо-реабилитационного центра мирового уровня. Необходимо ваше решение, Владимир Владимирович, и мы приступим к этой работе", - сказал Кожемяко.

По словам губернатора, сейчас жители Дальнего Востока выезжают на лечение в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - Японию, Южную Корею, Сингапур, Китай. "Почему мы не можем создать такой высокотехнологичный уровень здесь, к примеру, на острове Русский. Это повысило бы квалификацию наших врачей и качество жизни населения", - отметил Кожемяко.

Лекарственное сопровождение кардиобольных

Еще одно предложение главы Приморья - включить в национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2025 года и на перспективу до 2035 года лекарственное сопровождение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями на 12 месяцев.

"Назначение терапии и реальный прием лекарств пациентами рекомендованного препарата в течение года позволит сохранить десятки тысяч жизней в России ежегодно. Необходимо включить в нацпрограмму сопровождение больного сердечно-сосудистыми заболеваниями лекарственными препаратами не менее чем на 12 месяцев", - сказал Кожемяко.

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в числе других федеральных проектов входит в национальный проект "Здравоохранение". Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.