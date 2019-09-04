Почти 50 новых детских садов откроют в Ростовской области по нацпроекту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области построят 47 детских садов до 2021 года в рамках национального проекта "Демография", сообщил в среду журналистам министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.

"В рамках национального проекта "Демография" и федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" на Дону планируется до 2021 года строительство 47 детских садов на более чем 6,4 тыс. мест", - сказал Куц.

По его словам, в этом году на строительство детских садов предусмотрено 175,6 млн рублей. В ближайшие несколько лет новые детские сады появятся в Ростове, Шахтах, Чертковском, Багаевском и других районах и городах Ростовской области.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.